NASA-Sonde New Horizons schickt Fotos über 6.5 Mrd. Kilometer

Die NASA-Experten freuen sich über den Erfolg

Astrophysiker Alan Stern meint: "Bisher mag ich 2019 wirklich. die US-Sonde New Horizons hat die am weitesten entfernte Mission in der Geschichte der Menscheit so spektakulär gemeistert. Tausende Operationen an Bord mussten gelingen, damit wir jetzt wissen, dass es geklappt hat."

Seine Kollegin Alice Browman ist genauso begeistert: "Alles sieht großartig aus, und wir freuen uns auf die wissenschaftlichen Daten, damit all unsere Forscher und die Welt sehen können, was am Rand des Sonnensystems und am Ursprung des Sonnensystems passiert und uns überrascht."

Um dorthin zu gelangen, war die Sonde New Horzons war 2006 gestartet und 2015 an Pluto vorbeigeflogen.