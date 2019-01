Neue Videos aus Istanbul: Khashoggis Leiche in Koffern transportiert

Im Fall des saudischen Journalisten Kamal Khashoggi haben die der Regierung nahestehenden türkischen Medien "A Haber" und "Sabah" ein neues Video veröffentlicht. Die Aufnahmen sollen zeigen, wie Khashoggis Leiche in Koffern in die Residenz des Konsuls von Saudi-Arabien in Istanbul transportiert wird.

Der in den USA lebende Journalist Jamal Khashoggi war im Oktober 2018 von einem Termin im Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul nicht zurückgekehrt. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass der kritische Journalist ermordet wurde. Die Regierung in Ankara will, dass die UNO die Tötung von Jamal Khashoggi untersucht.

Der Kronprinz von Saudi-Arabien Mohammed bin Salman streitet ab, die Ermordung Khashoggis angeordnet zu haben.

Jamal Khashoggi war im Konsulat in Istanbul, um die Papiere für seine Hochzeit abzuholen, weil er eine Türkin heiraten wollte.

Das TIME MAGAZIN hat den verschwundenen Journalisten zur PERSON DES JAHRES 2018 gewählt.