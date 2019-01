Schneealarm! Winter hat Griechenland im Griff

In Teilen Griechenlands hat es starken Schneefall gegeben. Auf der Insel Lesbos waren mehrere Ortschaften nur mit Fahrzeugen zu erreichen, die Schneeketten aufgezogen hatten.

In der Stadt Trikala in Mittelgriechenland fielen örtlichen Medien zufolge bis zu 20 Zentimeter Schnee. In einem Hotel im Dorf Gardiki saßen 50 Menschen fest, sie mussten von Rettungskräften befreit werden. Verantwortlich für den Wintereinbruch ist das Tief „Rafael“, das von Norden kommend Kaltluft nach Griechenland brachte.

Die Polizei mahnt Autofahrer insbesondere in bergigen Gebieten zur Vorsicht. Im Großraum Athen sorgten unterdessen böige Winde für zahlreiche Feuerwehreinsätze, um umgestürzte Bäume zu räumen.