So begrüßte Europa das neue Jahr

Der Himmel über Städten in aller Welt erstrahlte in bunten Farben, um das Jahr 2019 willkommen zu heißen.

In Moskau versammelten sich Tausende Einwohner und Touristen, um in der russischen Hauptstadt auf dem Roten Platz zu feiern.

Moskau feiert das Jahr 2019 REUTERS/Shamil Zhumatov

Für kurze Zeit vergessen waren Straßenschlachten und Demonstrationen in Paris, wo man sich offenbar dazu entschieden hatte, sich lieber zu amüsieren und das Feuerwerk und die Projektionen zu bewundern.

Arc de Triomphe in Paris REUTERS/Christian Hartmann

Feuerwerk über dem Parthenon-Tempel in Athen REUTERS/Alkis Konstantinidis

Die größten Silvesterfeierlichkeiten in Deutschland fanden wie in jedem Jahr am Brandenburger Tor in Berlin statt. Über 900 Sicherheitskräfte waren im Einsatz, um die Tausenden von Feiernden zu schützen.

Silvester am Brandenburger Tor in Berlin REUTERS/Axel Schmidt

Und in London ertönte die Glocke von Big Ben für den Silvestercountdown - nach einem Jahr Renovierung.

Über 100.000 Besucher fanden sich am Themse-Ufer ein, um das laut Veranstalterangaben größe jährliche Feuerwerk Europas zu bestaunen.