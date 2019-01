Festnahme eines US-Bürgers in Moskau: Ist Paul Whelan ein Spion?

Nach der Festnahme eines US-Bürgers in Moskau hat sich dessen Familie geäußert. Diese erklärte, die Vorwürfe wegen angeblicher Spionage seien aus der Luft gegriffen.

Verhaftet in Moskau

Der Bruder erklärte, am 28. Dezember sei Paul Whelan verhaftet worden - oder zumindest verschwunden. An dem Tag sei sein Zwillingsbruder zum Kreml gegangen, um einer Hochzeitsgesellschaft Moskau zu zeigen, das er gut kenne. Whelan habe später einige Kurznachrichten geschrieben, dann habe er am Freitagabend zur Hochzeit gehen wollen, doch dort sei er nie erschienen.