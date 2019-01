Kaiser Akihitos letzte Neujahrsansprache

Der japanische Kaiser Akihito zeigt sich ein letztes Mal seinem Volk zu Neujahr auf dem verglasten Balkon seines Palasts in Tokio. Bejubelt von riesigen Menschenmengen wendet sich der 85-jährige Monarch ein letztes Mal zu Neujahr an sein Volk, bevor er am 30. April abdanken wird.