Schumacher feiert seinen 50. Geburtstag im Stillen

Schriftgrösse Aa Aa

Am Vortag des Geburtstages eines der besten Sportler aller Zeiten hat die Familie von Michael Schumacher sich in den sozialen Medien an die Fans des siebenmaligen Formel 1-Weltmeisters gerichtet. In einer Botschaft baten sie um Verständnis für die knappen Informationen über Schumachers Gesundheit seit einem Skiunfall vor fünf Jahren. "Wir möchten damit den Blick wieder auf seine Siege, seine Rekorde und seinen Jubel lenken. Ihr könnt euch sicher sein, dass er in besten Händen ist und wir alles Menschenmögliche tun, um ihm zu helfen. Bitte habt Verständnis, wenn wir uns nach Michaels Wünschen richten und ein so sensibles Thema wie Gesundheit, so wie früher auch immer, in der Privatsphäre belassen. Zugleich sagen wir herzlichen Dank für eure Freundschaft und wünschen euch ein gesundes und glückliches 2019", endet die Erklärung an die Fans des Ex-Piloten.

Als Geschenk zum 50. wird die Stiftung Keep Fighing Foudation ein virtuelles Museum schaffen, in dem die Erfolge von Schumachers Karriere durch eine Bewerbung überprüft werden können. "Die App ist ein weiterer Meilenstein in unserem Bemühen, ihm und euch gerecht zu werden, indem wir seine Leistungen feiern", heißt es in der Erklärung. Außerdem wird es eine Ausstellung in Köln geben. Die App wird ab dem 3. Januar, zu Schumachers 50. Geburtstag, erhältlich sein.