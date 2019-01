Siedlungs-Bauboom im Westjordanland

Israel hat Medienberichten („Associated Press“) zufolge den Bau von mehreren tausend neuen Siedlerwohnungen im Westjordanland genehmigt. Laut israelischer Friedensorganisation „Peace Now“ sollen 2.191 neue Wohneinheiten in Siedlungen in den Palästinensergebieten entstehen, 87 Prozent an isoliert gelegenen Orten.

Oded Revivi

Oded Revivi, Bürgermeister der 1980 gegründeten Siedlung Efrat, südlich von Jerusalem :

"Seit US-PräsidentDonald Trump regiert, hat sich in Judäa und Samaria definitiv das Klima verändert. Vor Trump war die offizielle Politik, die von Präsident Barack Obama immer wieder wiederholt wurde: Kein weiterer Ziegelstein. Heute gilt das nicht mehr. Die israelische Regierung lässt bauen und weitere Pläne entwickeln."

