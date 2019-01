Spiel der Maskottchen - Omen für den Sugar Bowl

Vor dem "Sugar Bowl" in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana haben die Maskottchen der College-Football-Mannschaften bereits gezeigt, wo das Spiel langgeht: Denn Bevo, der 1700 Pfund schwere Ochse der Texas Longhorns, brach aus und schlug Hund Uga - das Maskottchen der Georgia Bulldogs - in die Flucht. So verkehrte sich die eigentlich als Fototermin vor dem Spiel gedachte Begegnung der tierischen Maskottchen in kein gutes Omen für die Bulldogs, die mit 28:21 verloren.