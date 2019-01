US-Abgeordnetenhaus in demokratischer Hand

Damit verlieren die konservativen Republikaner von US-Präsident Donald Trump erstmals nach acht Jahren ihre Vormachtstellung in der Kammer.

Der Wechsel im Repräsentantenhaus kommt inmitten eines teilweisen Regierungsstillstandes in den USA. Republikaner und Demokraten konnten sich mit Präsident Trump bisher nicht auf die Verlängerung eines Haushaltsgesetzes einigen.

Trump will Finanzmittel in Höhe von fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzmauer in dem Gesetz haben, andernfalls werde er seine notwendige Unterschrift verweigern, kündigte er an.

Im Senat haben die Republikaner eine Mehrheit. Allerdings sind sie bei Haushaltsangelegenheiten auf die Unterstützung von Demokraten angewiesen.

Wegen des "Shutdowns" sind Hunderttausende Regierungsbedienstete im Zwangsurlaub oder müssen vorerst ohne Gehalt arbeiten.