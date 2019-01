USA: Haushaltssperre dauert an - Trump will Grenzmauer zu Mexiko für 5 Milliarden Dollar bauen

Der Haushaltsstreit in den USA dauert an. Ein Treffen zwischen US-Kongressführern und Präsident Donald Trump brachte keine Einigung. Der Präsident hält an seiner Forderung fest, 5 Milliarden Dollar für die Finanzierung einer Grenzmauer zu Mexiko einzuplanen.

Charles Schumer, Senator und Fraktionsführer der Demokratenim US-Senat, sagte:

"Wir haben den Präsidenten gebeten, die Gesetze zu unterstützen, die wir unterstützen, damit die Regierung wieder handlungsfähig wird. Ich sagte: "Herr Präsident, geben Sie mir einen guten Grund, warum Sie Ihre Sperre der acht Kabinettsabteilungen fortsetzen sollten, während wir über unsere Differenzen in Bezug auf die innere Sicherheit diskutieren. Er hatte darauf keine Antwort."