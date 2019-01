Britische Navy patrouilliert im Ärmelkanal

Die britische Armee hat ein Schiff auf den Ärmelkanal geschickt. Es wurde von der Royal Navy in Bereitschaft versetzt und soll nun auf der Meeresenge zwischen Frankreich und Großbritannien patrouillieren.

Innenminister Sajid Javid hatte dies beim Verteidigungsministerium angefordert, nachdem Anfang der Woche mehrere Bootsflüchtlinge an der Küste bei Dover an Land gingen.

Immer mehr Menschen versuchen, in Schlauchbooten und oft ohne Rettungswesten England von Frankreich aus zu erreichen. 539 Migranten versuchten 2018 dem britischen Innenministerium zufolge, die Meeresenge in kleinen Booten zu überqueren - 80 Prozent von ihnen alleine seit Anfang Oktober, vermutlich wegen des bevorstehenden Brexits.

Zwei am Mittwochabend in Manchester verhaftete mutmaßliche Menschenschmuggler - ein 33 Jahre alter Iraner und ein 24-jähriger Brite - sitzen weiter in Untersuchungshaft. Sie sollen die illegale Einreise von Flüchtlingen über den Ärmelkanal organisiert haben.