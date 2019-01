Ebola-Fall in Schweden nicht bestätigt

Der Verdacht einer Ebola-Erkrankung durch die Gesundheitsbehörde in Schweden hat sich offenbar nicht bestätigt.

Der Patient wird in der Klinik für Infektionskrankheiten des Universitätskrankenhauses von Uppsala behandelt.

Nach Angaben des behandelnden Arztes hat sich der Patient drei Wochen in Burundi aufgehalten, dass im Westen an die Demokratische Republik Kongo grenzt.

Dazu Chefarzt Mikael Köhler:

"Ein Patient kam mit Symptomen, die möglicherweise mit einer Ebola-Infektion in Einklang stehen. Er war in einem Gebiet, in dem es früher Ebola gab, dass aber aktuell nicht virulent ist".

Im Osten des Kongos sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO inzwischen mehr als 600 Menschen an dem lebensgefährlichen Ebola-Virus erkrankt.