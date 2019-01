Eisiges Badefest am Baikalsee

Winterschwimmer aus ganz Russland haben sich zu einem eisigen Badefest am Baikalsee in Sibirien getroffen. Gut die Hälfte der Hartgesottenen waren Frauen und Kinder. Die Wassertemperatur lag bei 0,5 Grad über null, die Lufttemperatur bei minus 17. Für die Teilnehmer fast ein gefühlt warmes Wetter im Vergleich zu den üblichen 30 Grad unter null zu dieser Jahreszeit. Die Schwimmer absolvierten eine Strecke von 25 Metern. Das Festival dauert einige Tage, der Haupttag ist der orthodoxe Heilige Abend am 6. Januar.