Nordsee: Suche nach mehr als 200 verlorenen Containern des Frachtschiffs MSC Zoe geht weiter

Nach der Schiffshavarie in der Nordsee suchen deutsche und niederländische Behörden weiter nach mehr als 200 Containern.

Es war nicht klar, wie viele der Container auf den Meeresgrund absanken und wie viele noch an der Oberfläche schwammen.

Container werden an Stränden von westfriesischen Inseln angespült

Bei rauem Wetter in der Nähe der deutschen Insel Borkum wurden die Container vom Frachtschiff MCS Zoe geweht und südwestlich in Richtung niederländischer Gewässer geschwommen, hieß es. Viele von ihnen wurden an den Küsten der westfriesischen Inseln angespült, wie in Terschelling. Auf der Insel entschieden sich Bewohner und Touristen zu helfen.

Bert Wassink, Bürgermeister von Teschelling, sagte: