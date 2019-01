USA: Erneut Tränengas gegen Flüchtlinge

Mexikos Außenministerium hat die USA erneut aufgefordert, Tränengasangriffe auf Migranten an der Grenze zu untersuchen. Außerdem bekräftigen die mexikanischen Behörden ihr Engagement für die Sicherheit der Flüchtlinge. Zuletzt wurden rund 150 Menschen beschossen, als sie sich am 1. Januar in Tijuana in der Nähe der Grenze aufhielten. Bei einem ähnlichen Vorfall im November erklärten die US-Grenzschutzbeamten, das Tränengas habe sich gegen Steinewerfer gerichtet. Die Aktionen stießen bei Politikern und Aktivisten auf beiden Seiten der Grenze auf scharfe Kritik. Seit Monaten versuchen Tausende Menschen aus verarmten und von Gewalt heimgesuchten Ländern Mittelamerikas, über Mexiko in die USA zu gelangen: