Heilige Drei Könige: Spanien feiert Weihnachten

Die Spanier werden an diesem Wochenende kaum genug von diesem süßen Hefegebäck bekommen. Der Verzehr der als "Roscón" bekannten Leckerei ist mit dem in Spanien traditionellen Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten - dem Dreikönigstag - verbunden.

Die gemeinnützige Organisation "Aldeas Infantiles", die sich für die Adoption und Vermittlung von Pflegekindern einsetzt, verkostete zahlreiche Besucher in Madrid mit einem Stück des rekordverdächtigen 50 Meter langen Dreikönigskuchens.

Unterdessen reisten die weisen Männer in Hubschraubern, Autos und Schiffen an, um dafür zu sorgen, dass geduldige Kinder am Tag der Heiligen Drei Könige endlich ihre langersehnten Geschenke bekommen.