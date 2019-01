Tragischer Tod im Escape Room: Fünf 15-Jährige sterben bei Brand

Die tragische Geburtstagsfeier fand in der polnischen Stadt Koszalin (auf Deutsch: Köslin) in Westpommern statt. Laut Angaben der Feuerwehr starben bei dem Brand fünf Mädchen, ein 25-Jähriger wurde verletzt.

Nicht nur in Polen sind viele geschockt.

Der polnische Präsident Andrzej Duda nannte den Brand auf Twitter eine "verheerende Tragödie". Fünf fröhliche Mädchen seien vorzeitig aus dem Leben gerissen worden.

Auf Fernsehaufnahmen vom Unglücksort waren Einsatzfahrzeuge vor einem zweistöckigen Haus zu sehen, vor dem mit einem Schild für den Escape-Room geworben wurde.

Escape Games werden auch in Europa als Freizeitgestaltung in Gruppen immer beliebter.

Die Brandursache war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr brach das Feuer in einem Nebenraum aus. Eine Polizeisprecherin sagte der Agentur PAP, für Spekulationen, eine Gasflasche habe das Feuer verursacht, sei es noch zu früh. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf - unter anderem sollen Zeugen und der Besitzer des Spiele-Unternehmens befragt werden.

Innenminister Brudzinski kündigte Überprüfungen der Brandschutzmaßnahmen in allen Escape-Räumen in Polen an. Diese sollten bereits am Samstag beginnen, hieß es. Unterdessen wurde bekannt, dass die Betreiber solcher Angebote in Polen bislang keine besonderen Genehmigungen der Feuerwehr einholen müssen.

In den sozialen Medien teilen viele in Polen die traurige Nachricht.