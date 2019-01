Schnee am Wochenende: Freud oder Leid? 10 Bilder

Starke Schneefälle haben am Samstag am Münchner Flughafen zu Verspätungen geführt. Fluggäste sollten sich im Internet über verspätete Starts und Landungen informieren, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Einzelne Flüge könnten ausfallen.

Bis zum Morgen waren in der Region rund um den Airport bei teils böigem Wind mehr als zehn Zentimeter Neuschnee gefallen.

Am Wochenende wurde jede Menge Schnee - auch in tieferen Lagen - erwartet. Nicht nur in München warnte die Polizei die Autofahrer vor gefährlicher Glätte. In Griechenland liegen schon seit Tagen vielerorts mehrere Zentimeter Schnee.

Hier sind einige Fotos und Tweets vom Winterwetter in diesem Januar 2019.

Und in Griechenland so...

Schnee in Thessloniki REUTERS/Alexandros Avramidis

Im weissrussichen Minsk liegt schon seit Wochen Schnee.