Trump hält an seinem Plan, eine Grenzmauer zu Mexiko zu bauen, fest

Zwei Wochen nach Beginn der Haushaltssperre in den USA wollen die Konfliktparteien eine Lösung finden. Demokraten, Republikaner und Vertreter des Weißen Hauses versuchen, den Haushaltsstreit zu beenden.

Präsident Donald Trump will 5 Milliarden Dollar in den Bau einer Grenzmauer investieren. Trump zufolge könnten die Demokraten damit den sogenannten Shutdown "in sehr kurzer Zeit" aus der Welt schaffen.

Die oppositionellen Demokraten wollen Trumps Forderung nach Geld für eine Grenzmauer jedoch nicht nachkommen, da sie es nicht als das geeignete Mittel zur Sicherung der 2000 Meilen langen Landgrenze zu Mexiko sehen.