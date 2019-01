“Müllfrei” für Roms Schüler

In Rom könnten Schüler “müllfrei” bekommen – der Präsident des Verbandes der Schulleiter, Mario Rusconi, hat das in einem Brief an die Bürgermeisterin der Stadt Virginia Raggi, angedroht. Wegen der Umweltverschlechterung könnten einige Schulen am Montag, dem 7. Januar, möglicherweise nicht wiedereröffnen.

Ein Feuer hatte am 11. Dezember die Hauptverbrennungsanlage der Stadt zerstört – seither sammelt sich der Müll auf den Straßen. Bürger haben in den letzten Tagen 70 Müllcontainer angezündet, weil sie die Nase voll hatten – im wahrsten Sinne des Wortes.

Im vergangenen Oktober hatten tausende Demonstranten Roms Bürgermeisterin Mismanagement beim Müllproblem vorgeworfen.

su