Nach Katastrophe: Escape Rooms im Visier

Der Schock sitzt tief nach dem tödlichen Unglück in einem "Escape-Room" in Polen. Die Regierung in Warschau reagierte umgehend und ließ ähnliche Einrichtungen überprüfen. Dutzende erfüllten die Brandschutz-Vorschriften nicht. Einige von ihnen wurden bereits geschlossen.

Die Tragödie ereignete sich am Freitagabend. Fünf 15-Jährige starben an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ein Mitarbeiter erlitt schwere Verbrennungen und wird derzeit in einer Spezialklinik behandelt.