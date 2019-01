Papst schaltet sich in Migrantenkrise ein

Appel an Solidarität

"49 aus dem Mittelmeer gefischte Menschen befinden sich seit Tagen an Bord von Rettungsschiffen mehrerer Nichtregierungsorganisationen. Sie suchen einen sicheren Hafen, in dem sie anlegen können. Ich appelliere von ganzem Herzen an die politischen Führer in Europa, sich gegenüber diesen Menschen solidarisch zu zeigen," sagte Franziskus bei seiner Ansprache am Dreikönigstag im Vatikan. Die Vorfahren des Argentiniers waren selbst italienische Einwanderer.

Warten auf Rettung

Derzeit liegen die Rettungsboote der deutschen NGOs Sea-Watch und Sea Eye vor der maltesischen Küste. Die Migranten an Bord warten zum Teil seit drei Wochen auf ihre Aufnahme.