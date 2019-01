Dreckiges Neues Jahr: Feinstaubdesaster Feuerwerk

Schriftgrösse Aa Aa

An Silvester wird innerhalb von wenigen Stunden so viel gesundheitsgefährdender Feinstaub in die Luft geblasen wie 15 Prozent der gesamten Emissionen eines Jahres durch den Autoverkehr - zwischen vier und fünftausend Tonnen. Das Umweltbundesamt hat 2017 in München das 25-Fache des EU-Grenzwerts gemessen, vielerorts werden die erlaubten Überschreitungen fèr ein ganzes Jahr erreicht oder überschritten.

DUH will Verbot in Innenstädten erreichen - zur Not mit Klage Die Deutsche Umwelthilfe will deswegen jetzt ein Verbot oder eine deutliche Einschränkung zumindest in den Innenstädten erreichen – zur Not durch eine Klage. Feuerwerke sollen an den Stadträndern stattfinden, und das feuerwerken soll den Profis überlassen werden, die schadstoffärmer böllern.