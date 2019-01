Großbritannien rüstet gegen Drohnen auf

Die britische Polizei zusätzliche Befugnisse zur Landung, Beschlagnahmung und Suche von Drohnen bekommen. Mithilfe neuster Technologien sollen Drohnen an Orten wie Flughäfen oder Gefängnissen entdeckt und abgewehrt werden können. Das kündigte die britische Regierung an.

Außerdem sollen die Sperrzonen um Flughäfen, in denen das Fliegen von Drohnen verboten ist, auf einen Radius von ungefähr fünf Kilometern ausgedehnt werden.

Nach den jüngsten Zwischenfällen mit Drohnen im britischen Luftverkehr hatten die Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick militärische Drohnenabwehr-Technologie für mehrere Millionen Pfund gekauft. Die neue Ausrüstung sei bereits seit Ende Dezember in Betrieb, so der Flughafen Gatwick. "Mit dieser Investition über mehrere Millionen Pfund stellen wir sicher, dass wir auf dem gleichen Level wie das Militär ausgerüstet sind", so eine Sprecherin. Auch Heathrow hat die Technologie bestellt.

Infrage kommen: das Neutralisieren per Störsender, Bekämpfung mithilfe von Netzen oder Jagddrohnen, auch der der Einsatz von Raubvögeln wird gestestet.

GATWICK

Drohnen hatten den Flugverkehr am Airport Gatwick vor Weihnachten für mehrere Tage lahmgelegt. Rund 1.000 Flüge fielen aus, rund 140.000 Passagiere waren betroffen. Zwei Personen wurden festgenommen, wenig später aber wieder auf freien Fuß gesetzt werden.