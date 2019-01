Grüner Ketchup und Trump-Spiel: Museum des Scheiterns

In der Ausstellung "Misslyckat" (Schwedisch: "Gescheitert") huldigt Kurator Samuel West dem Scheitern. Neuerungen, die gescheitert sind, werden gezeigt. So hat es weder der grüne Ketchup noch das Trump-Spiel zu Erfolg gebracht. "Ich will zeigen, dass die großen Firmen auch Fehlschläge hingenommen haben, und dass wir aus dem Scheitern lernen können", sagt West, der mit so großem Erfolg nicht gerechnet hat. Die Ausstellung zieht nun von Helsingborg nach Schanghai. Auch Städte wie Los Angeles haben Interesse angemeldet.