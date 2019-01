Madagaskar: Paradies der Buckelwale

Die Île Sainte-Marie ist ein Paradies, ein kleiner verlorener Felsen im Indischen Ozean, umgeben von einem Korallenriff: ein schmaler Streifen Land, der fast bis Madagaskar reicht. Und es ist ein Paradies für 40tonner, hier findet sich die größte Konzentration an Buckelwalen weltweit. Für sie gibt es hier keine Feinde, keine Orcas, keine Haie. In der Antarktis werden sie vor allem von japanischen Walfängern gejagt, hier wird der Buckelwal geschützt, die Population wächst von Jahr zu Jahr. Von Juni bis Oktober sammeln sie sich in den warmen Gewässern um Sainte-Marie, um sich – beinahe ungestört - fortzupflanzen.