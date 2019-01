Saudische Frau bekommt internationale Hilfe

Eine 18-Jährige Frau aus Saudi-Arabien, die vor ihrer Familie geflohen war, bekommt nun internationale Hilfe und Asyl in einem Drittland. Vom thailändischen Flughafen Bangkok aus hatte die junge Frau mit einer Twitter-Kampagne auf ihr Schicksal aufmerksam gemacht und die drohende Abschiebung nach Saudi-Arabien verhindert.

Ein thailändischer Polizeisprecher sagte: "Wir werden mit ihr reden und alles tun, was sie verlangt. Sie hat die Mühe auf sich genommen, uns um Hilfe zu bitten - wir sind das Land des Lächelns und werden niemanden in den Tod schicken. Das werden wir nicht tun. Wir werden uns an die Menschenrechte halten."