Waschbärtherapie in Russland

In Sankt Petersburg in Russland bietet Julia Sibiriakowa eine Stunde Waschbärtherapie für umgerechnet etwa 30 Euro an. Sibiriakowa eröffnete in der Innenstadt vor drei Jahren "Enotvill" (Enot heißt auf Russisch Waschbär). Sie hatte eigentlich angefangen, den Waschbären zu helfen, bevor sie mit den Waschbären begann, Menschen zu helfen. Sie rettete Waschbären, die verletzt waren und kaufte Wilderern gefangene Tiere ab. Sie hat im Moment fünf Waschbären, mit denen die Menschen interagieren können. Sie nennt Stressreduzierung als einen Erfolg der Waschbärtherapie.