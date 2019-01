Im pfälzischen Weidenthal ist am Sonntag wieder die Weltmeisterschaft im Weihnachtssbaumwerfen abgehalten worden. Männer und Frauen treten in getrennten Wettbewerben in drei Disziplinen an: Hochwurf über eine Latte, Weitwurf und Schleuderwurf. 55 Männer und 30 Frauen nahmen teil. Etwa 1000 Menschen feuerten sie an.