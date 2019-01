117.000 Euro für Gelb-Westen-Boxer: Spendenkonto eingestellt

Der frühere Profiboxer Christophe Dettinger, der am Samstag während einer Protestkundgebung der Gelben Westen in Paris auf Polizisten einschlug, sitzt in Untersuchungshaft und wird sich vor Gericht verantworten müssen. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft und eine hohe fünfstellige Geldbuße.