AfD-Bundessprecher Gauland beklagt Ausgrenzung und Hetze

AfD-Bundessprecher Alexander Gauland sagte: „Wir verurteilen aufs Schärfste das, was in Bremen geschehen ist. Es ist ganz klar ein Mordversuch an Herrn Magnitz. Und es ist nach Döbeln und dem Anschlag nun wieder eine Gewalttat, sozusagen in kurzen Abständen. Es ist die Folge von Ausgrenzung und Hetze gegen die AfD.“