AfD-Politiker Magnitz (66) bei Angriff in Bremen schwer verletzt

Ein Bundestagsabgeordneter der rechtspopulistischen AfD ist von mehreren Personen angegriffen und schwer verletzt worden. Der Angriff auf Frank Magnitz vom Landesvorstand der AfD in Bremen habe sich am frühen Montagabend im Bereich des Theaters am Goetheplatz ereignet, so die Polizei Bremen.

Aufgrund der Funktion des Geschädigten sei von einer politischen Motivation der Tat auszugehen. Der polizeiliche Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft in der norddeutschen Hansestadt Bremen haben Ermittlungen aufgenommen.

Laut Polizei Bremen entdeckten zwei Handwerker, die in der Nähe ihren Wagen beluden, den am Boden liegenden Mann und riefen einen Rettungswagen. Die Feuerwehr alarmierte daraufhin die Polizei. Mehrere Streifenwagen fahndeten umgehend nach den Verdächtigen. Die Ermittler sperrten den Tatort ab und sicherten erste Spuren. Der 66 Jahre alte Bremer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Medienberichten ("Weser Kurier") war ein Bauarbeiter eingeschritten und hatte den Angriff beendet.

Magnitz selbst rechnet mit mehreren Tagen Krankenhaus-Aufenthalt. „Ich werde hier auch noch länger bleiben“, sagte der Politiker in einer ersten Stellungnahme ("dpa"). An die Tat habe er nur wenig Erinnerung. Er selbst habe die Täter nicht gesehen und auch nicht gehört, ob sie etwas zu ihm gesagt hätten. Künftig werde er in Bremen besser auf sich aufpassen.

WER IST FRANK MAGNITZ?

Innerhalb der AfD wird Frank Magnitz dem rechten Flügel zugerechnet - auch wenn der Bundestagsabgeordnete und Landesvorsitzende der AfD Bremen das selbst nicht tut.