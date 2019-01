In Anchorage in Alaska ist ein großer Elch in ein Krankenhaus hineinspaziert und hat dort ein paar Pflanzen gefressen. Eine der Angestellten filmte das Tier. Die Menschen ließen die Elchkuh in Ruhe, beobachteten sie nur. Das Sicherheitspersonal stand bereit. Die Elchin war durch eine offene Tür in das Gebäude gekommen, die sich wegen der Kälte nicht mehr geschlossen hatte. Durch diese spazierte sie dann eben so locker wie sie hineingekommen war, wieder hinaus.