EU-Sanktionen gegen den Iran

„Wir haben herausgefunden, dass es deutliche Hinweise einer Verstrickung der iranischen Regierung in zwei Morde in den Niederlanden in den Jahren 2015 und 2017 gibt", sagt Dick Schoof, Direktor des niederländischen Nachrichten- und Sicherheitsdienstes. "Damals wurden zwei Gegner des iranischen Regimes ermordet. (...) Seine Gegner zu töten, ist ungeheuerlich. Doch es ist noch ungeheuerlicher, Menschen, die eine andere Staatsbürgerschaft besitzen und in einem anderen Land leben, dort zu töten. Auch politisch werden wir der iranischen Regierung deutliche Botschaften zukommen lassen", so Schoof.