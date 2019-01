AfD-Politiker Magnitz meldet sich nach Überfall zu Wort

Der Landesvorsitzende der Partei Alternative für Deutschland in Bremen, Frank Magnitz, hat sich nach dem Überfall zu Wort gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der 66-Jährige am Montag von drei Personen angegriffen. Der Politiker, der von einer Veranstaltung in der Bremer Kunsthalle kam, erlitt schwere Verletzungen.

Magnitz: „Ich hatte das Auto geparkt in der Theatergarage, und man kann natürlich auf verschiedenen Wegen dahin gehen, aber der bequemste oder kürzeste ist eben halt, dass man über den Innenhof des Goethetheaters läuft."