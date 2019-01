Mannshoch: Schnee macht Alpenbewohnern weiterhin das Leben schwer

Schriftgrösse Aa Aa

Menschen, die mannshohen Schnee von Hausdächern schaufeln: Die Bilder aus der Steiermark wirken ein bisschen unwirklich. Die Last des Schnees wird zur Gefahr, nicht nur in Österreich, sondern auch in Bayern.

Dächer sind einsturzgefährdet, eine Sporthalle im bayerischen Bad Wörishofen musste deshalb geschlossen werden. Schulen sind weiterhin gesperrt. In vielen Gebieten gilt die zweithöchste Lawinenwarnstufe, in den bayerischen Alpen flächendeckend. In der Steiermark sind dem Katastrophenschutz zufolge rund 280 Häuser von möglichen Lawinen bedroht.