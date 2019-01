Neue Inseln für Kopenhagen

Rasmus Jarlov steht an einer Kaimauer und schaut aufs Meer. Noch ist da nichts zu sehen, aber Dänemarks Wirtschaftsminister hat eine Vision: neun künstliche Inseln vor der dänischen Küste entstehen, direkt neben der Hauptstadt Kopenhagen. "Holmene" ist das Projekt getauft, das die Anliegergemeinde Hvidovre gemeinsam mit der Regierung entwickelt. Der Name bedeutet "die kleinen Inseln".

"Ich sehe viele wunderschöne Arbeitsplätze in der Industrie", gibt sich der Wirtschaftsminister zukunftsgewandt. 12 000 Menschen sollen in rund 20 Jahren hier Arbeit in Zukunftsbranchen finden. Ex-Wirtschaftsminister Brian Mikkelsen, sprach laut dem Sender TV2 bereits von einem "europäischen Silicon Valley". Dem Sender zufolge gibt es auch Pläne, die große Wasserreinigungsanlage der Stadt nach Holmene zu verlagern.

Die geplanten Inseln südlich von Kopenhagen Hvidovre Kommune

Klingt gut, es gibt aber auch Kritik. Es sei seltsam, zunächst Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst in die Provinz zu verlagern und dann die Privatwirtschaft in der Hauptstadt anzusiedeln, sagt Carsten Rasmussen, Bürgermeister von Næstved­, Arbeitsplätze, die auch er in seiner Gemeinde gut gebrauchen könnte. Auch andere Lokalpolitiker kritisieren das Vorhaben als Geldverschwendung und wollen die Jobs lieber vor ihrer Haustüre haben.