Brexit: Unterhaus gibt Regierung nur 3 Tage für Plan B

Wenige Tage vor der Abstimmung über das Brexit-Abkommen muss die britische Premierministerin Theresa May eine weitere Niederlage einstecken. Sollte ihr Brexit-Deal bei der Abstimmung am kommenden Dienstag durchfallen - was als wahrscheinlich gilt - muss die Regierung innerhalb von 3 Tagen einen Plan B vorlegen. Das entschieden die Abgeordneten im Unterhaus zum Auftakt der fünftägigen Debatte. May und Oppositionsführer Jeremy Corbyn lieferten sich einen heftigen Schlagabtausch im Unterhaus.