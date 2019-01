Republika Srpska begeht verfassungswidrigen "Nationalfeiertag"

In der bosnischen Stadt Banja Luka haben die Serben den "Nationalfeiertag" abgehalten. Es ist der Staatsfeiertag der Republika Srpska und er ist verfassungswidrig. Dennoch wird er in jedem Jahr am 9. Januar begangen, was besonders die bosnischen Muslime ärgert.

Der bosnisch-serbische Präsident Milorad Dodik sprach sich anlässlich der umstrittenen Feierlichkeiten erneut klar gegen den Staat Bosnien-Herzegowina aus. Die Serben hätten sich nie mit Bosnien-Herzegowina identifiziert, so Dodik.

Der "Nationalfeiertag" der serbischen Teilrepublik von Bosnien-Herzegowina sorgt seit Jahren für Streit zwischen Banja Luka und dem Gesamtstaat.