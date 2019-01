Rumänien will Amnestie für korrupte Politiker gewähren, um überfüllte Gefängnisse zu entlasten

Der regierende linke Sozialdemokratenführer Liviu Dragnea, der selbst in einen Korruptionsfall verwickelt war , hat die Gesetzesänderungen eindringlich unterstützt. Die Sozialdemokraten sahen Anti-Korruptionsbekämpfung als Hexenjagd.

Als Legitimation für die umstrittenen Pläne führten Staatsvertreter die Situation in den rumänischen Gefängnissen an: Internationale Organisationen hatten Rumänien mehrfach aufgefordert, etwas gegen die Überbelegung der Gefängnisse zu tun – ein weiteres Problem, für das der Staat dringend Lösungen finden muss.

In einem Interview mit der BBC erklärte Außenminister Teodor Meleșcanu diese Absichten. Er sagte: „Sie mögen das für absurd halten, aber ich kann Ihnen versichern, dass es in jedem Land Zeiten gibt, in denen das Strafgesetzbuch nicht für zufriedenstellende Lösungen sorgt. Dann gibt es die Möglichkeit nach anderen, alternativen Lösungen zu suchen.“

Die Pläne wurden von Rumäniens Präsidenten Klaus Iohannis, dem Generalstaatsanwalt, dem Chefankläger gegen Korruption und Bürgerrechtsgruppen heftig kritisiert. Auch die Europäische Kommission hatte den Schritt verurteilt.

Zweifel an Eignung Rumäniens für die EU-Ratspräsidentschaft

Die andauernden Streitigkeiten zwischen Regierung und Justiz, Proteste, Korruption und überfüllte Gefängnisse zeigen den Druck, mit dem Rumäniens Innenpolitik zurechtkommen muss. Seit Beginn des Jahres hält das Land zusätzlich die EU-Ratspräsidentschaft. Für sechs Monate kann das Land nun den Ton in der Europäischen Union angeben, soll zwischen Konfliktparteien vermitteln und Reformen, beispielsweise in der Asylpolitik, anführen.

In Brüssel gibt es erhebliche Zweifel, ob das gut gehen kann. Selbst EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bezweifelte zuletzt die Einigkeit und den Vermittlungswillen der Führung in Bukarest. Er sagte der Welt am Sonntag zudem: „Es ist sehr wichtig, dass Rumänien den Kampf gegen die Korruption unverzüglich wieder aufnimmt und zudem die Unabhängigkeit der Justiz gewährleistet.“