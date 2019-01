Terrorprozess beginnt 5 Jahre nach Anschlag auf Jüdisches Museum

In Brüssel hat der Prozess um den Terroranschlag auf das Jüdische Museum vor fast fünf Jahren begonnen. Der 33 Jahre alte Franzose Mehdi Nemmouche wird beschuldigt, am 24. Mai 2014 im Jüdischen Museum von Brüssel ein israelisches Touristenpaar, eine Französin und einen Belgier erschossen zu haben. Er war wenige Tage nach der Bluttat in Südfrankreich gefasst worden. Laut Ermittlern soll Nemmouche zuvor in Syrien für den IS gekämpft haben.