Mit teils waghalsigen Lenkbewegungen hat ein Hubschrauberpilot in der Nähe von Taufkirchen im Landkreis München Bäume vom Schnee befreit. Beobachtet wurde er von Autofahrern, die im Stau standen. In fünf bayerischen Landkreisen lösten die Behörden aufgrund der Schneemassen Katastrophenalarm aus. In mehreren Landkreisen fiel die Schule aus, auch zu Beginn der neuen Woche werden in manchen Gebieten Bayerns Schüler zu Hause bleiben dürfen.