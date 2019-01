Brand in pakistanischer Fabrik: Klage gegen Kik abgewiesen

Im Falle des Brands in einer pakistanischen Texilfabrik hat das Dortmunder Landgericht eine Klage gegen den Textildiscounter Kik wegen Verjährung abgewiesen. 2012 waren bei einem Brand in einer Fabrik in der Stadt Karatschi 258 Menschen ims Leben gekommen. Geklagt hatte eine Menschenrechtsorganisation für 4 Pakistaner, darunter eine Mutter, die Ihren Sohn bei dem Unglück verloren hatte. Sie forderten ein Schmerzengeld in Höhe von jeweils 30.000 Euro.