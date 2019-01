Massiver Schneefall sorgt in Bayern für Chaos auf den Straßen. In der Nacht zum Freitag steckten zahlreiche Autofahrer auf der A8 im Landkreis Rosenheim bis zum Morgengrauen fest. Im Streckenabschnitt zwischen Bernau am Chiemsee und Frasdorf in Richtung München ging nichts mehr.