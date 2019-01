Trump will Mauer statt Hochwasserschutz

US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg zum Rekordhalter: Noch ein Tag, dann hat er den längsten Shutdown in der Geschichte des Landes zu verantworten. Der Stillstand von Regierungsgeschäften und des öffentlichen Dienstes ist eine Folge des Streits um den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko. Und genau dort machte Trump jetzt nochmals Stimmung.

Was die Grenzschützer am dringendsten bräuchten, sei die Mauer, oder wie auch immer man das Bauwerk nennen möge, so Trump. Ob Stahl oder Beton, das sei ihm egal, "Wir brauchen eine Mauer".