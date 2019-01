AfD sucht Europakurs - überschattet von Poggenburgs Abgang

Schriftgrösse Aa Aa

Die AfD veranstaltet ihren Europa-Parteitag in Riesa in Sachsen. Überschattet wird dieser von der Abspaltung des ehemaligen AfD-Parteichefs von Sachsen-Anhalt, André Poggenburg (43), der seine eigene Partei gegründet hat. Poggenburg - der wegen umstrittener rassistischer Bemerkungen auch innerhalb der AfD in die Kritik geraten war - beklagt den "Linksruck" bei der "Alternative für Deutschland". André Poggenburg nennt seine neue Partei "Aufbruch deutscher Patrioten" AdP und will enger mit der fremdenfeindlichen Protestbewegung PEGIDA zusammenarbeiten. "Es ist gut, dass er weg ist", sagte AfD-Parteichef Alexander Gauland laut dpa zum Abgang Poggenburgs.

Vor allem bei den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern verspricht sich Poggenburg Chancen.In Sachsen-Anhalt hatte die AfD 2016 - mit Poggenburg an der Spitze - 24,3 Prozent der Stimmen errreicht. In neuen Umfragen für Deutschland liegt die AfD bei etwa 14 Prozent.