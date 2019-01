In Borneos größtem Rehabilitationszentrum für Orang-Utans in Nyaru Menteng werden die vom Aussterben bedrohten Tiere betreut. Die berühmte Affenart ist durch Abholzung und Wilderei bedroht. Viele der Waisen in Nyaru Menteng wurden nach dem Tod ihrer Mutter gerettet.

Nach Schätzungen der UNO wurden in den letzten 20 Jahren mehr als 3,5 Millionen Hektar Wald zerstört, um Platz für Palmölplantagen zu schaffen.