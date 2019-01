Heftige Explosion im Zentrum von Paris

In der französischen Hauptstadt Paris hat sich am Morgen eine starke Explosion ereignet. Mehrere Menschen wurden verletzt. Glasscheiben gingen zu Bruch. Die Feuerwehr war zunächst wegen des Austretens von Gas gerufen worden. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Die Explosion geschah in einer Bäckerei in der Rue de Trevise im 9. Bezirk in Paris. Diese Straße liegt relativ zentral. Der Louvre, das Centre Pompidou und die Oper sind nicht weit.

Die Polizei in Paris ist in Alarmbereitschaft, weil die Gelben Westen wieder demonstrieren. In den vergangenen Wochen kam es gerade in Paris zu Ausschreitungen.

Innenminister Christophe Castaner weist auf Twitter darauf hin, dass die Explosion in der Nähe der Büros des Premierministers, des Generalstaatsanwalts und der Bürgermeisterin stattfand.