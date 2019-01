Danzig trauert um erstochenen Bürgermeister Pawel Adamowicz

Auf dem Danziger Kohlenmarkt ist am Abend des erstochenen Bürgermeisters Pawel Adamowicz gedacht worden. Auch der aus der sechstgrößten Stadt Polens stammende EU-Ratspräsident Donald Tusk nahm teil. Adamowicz und Tusk waren einst in der liberal-konservativen Partei Bürgerplattform politische Weggefährten. In der Marienkirche wurde ein ökumenischer Gedenkgottesdienst abgehalten.